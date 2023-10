BAADER BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Givaudan nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 3250 Franken belassen. Das verbesserte organische Umsatzwachstum habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht Anzeichen einer Absatzerholung und traut dem Aromen- und Duftstoffhersteller zu, auf den Weg einer Margenerholung einzuschwenken. Dazu erscheine die Bewertung des Qualitätsunternehmens im Branchenvergleich vernünftig./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 07:59 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 3.024EUR gehandelt.