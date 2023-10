Geopolitische Risiken nehmen vor dem Wochenende zu

Eine näher rückende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen und Meldungen über Angriffe auf syrische Flughäfen, um iranische Waffenlieferungen zu verhindern, schüren die Angst vor einem Flächenbrand in der Region. Da will sich vor dem Wochenende kein Anleger in großem Stil am Aktienmarkt positionieren. Hatten bis gestern noch die Hoffnungen fallender Renditen die geopolitischen Sorgen kompensiert, machten die Inflationsdaten aus den USA für September den Investoren einen Strich durch ihre vielleicht zu optimistische Rechnung.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.