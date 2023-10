DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die außergerichtliche Beilegung mehrerer Musterverfahren im Zusammenhang mit dem Magenmittel Zantac sei leicht positiv, zumal der Pharmakonzern von "nicht wesentlichen" Bedingungen der Einigung berichtet habe, stellte Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie fest. Der Markt dürfte die Nachricht jedoch mit Gleichgültigkeit betrachten und angesichts der verbleibenden noch nicht endgültig gelösten Streitfälle die Sache als anhaltende Belastung ("Überhang") für die Aktie betrachten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 07:29 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17,46EUR gehandelt.