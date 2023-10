BERLIN (dpa-AFX) - Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, ist für einen militärischen Top-Posten in der Nato vorgesehen. Der Generalleutnant (57) soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von 2025 an Befehlshaber an der Spitze des Nato-Hauptquartiers im niederländischen Brunssum ("Allied Joint Forces Command") werden, einem von zwei operationalen Hauptquartieren des Bündnisses in Europa.

