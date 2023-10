Söder fordert nachhaltige Wende in der Migrationspolitik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat "eine nachhaltige Wende in der Migrationspolitik" gefordert. "Wir brauchen wirklich ein umfassendes Konzept, keine halben Sachen, keine Formelkompromisse", betonte Söder am Freitag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt am Main. Das Treffen der Landesregierungschefs sei ein wichtiger, dennoch unzureichender Schritt in die Richtung gewesen.

Laut Söder ist eine Änderung der Anreizfaktoren bei Sozialleistungen nötig. Das heiße "Bürgergeld nur noch für denjenigen, der lange bezahlt hat und nicht diejenigen, die jetzt ganz neu nach Deutschland kommen", sagte er. Zudem forderte er einen "lückenlosen Grenzschutz und zwar in ganz Deutschland".