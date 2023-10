FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ausklang einer bisher guten Woche lässt der Dax am Freitag ordentlich Federn. Anleger gingen aus dem Risiko, während die Berichtssaison in den USA von Banken eingeläutet wurde. Auch Zinssorgen hemmen weiter, denn laut den Experten der ING Bank bleibt ein weitere, finale Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed nach den Inflationsdaten vom Vortag im Bereich des Möglichen.

Am Vortag war der Dax im Verlauf schon ins Minus gedreht und daran knüpfte er nun an, indem die Verluste vor allem im Laufe des Morgens größer wurden. Zuletzt gab der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 15 312,24 Punkte nach. Für den MDax ging es um 0,82 Prozent auf 25 082,63 Zähler bergab und der EuroStoxx bewegte sich mit 0,7 Prozent im Minus. In New York zeichnete sich derweil ein Auftakt ohne viel Bewegung ab.