Ministerpräsidenten fordern mehr Geld für Versorgung von Flüchtlingen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten haben ihre Forderung nach deutlich mehr Geld für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen bekräftigt. "Hier muss der Bund sich signifikant bewegen, das ist klar", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), am Freitag nach dem Treffen der Länderchefs in Frankfurt am Main.

In ihrem Beschluss verlangten die Länder vom Bund jährlich eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie pro Migrant mindestens 10 500 Euro. Außerdem soll er die Unterkunftskosten vollständig übernehmen.