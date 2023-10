KEENON Robotics enthüllt auf der HostMilano eine hochmoderne neue Produktpalette in Europa mit branchenführenden Innovationen

Mailand (ots/PRNewswire) - KEENON Robotics, ein globaler Pionier in der

kommerziellen Servicerobotik, enthüllt vier neue innovative Produkte in Europa -

DINERBOT T10, DINERBOT T9 Pro, DINERBOT T3 und KLEENBOT C30 - auf der HostMilano

("HOST") in Italien, die vom 13. bis 17. Oktober stattfindet. Die

Produkteinführung markiert einen bedeutenden Meilenstein für die aufstrebende

Marke, die auf dem europäischen Markt bereits große Fortschritte macht.



HOST ist eine branchenweit anerkannte Veranstaltung für das Gastgewerbe, die als

globale Plattform für Branchenführer und Innovatoren dient, um die neuesten

Fortschritte und Trends vorzustellen. Am Stand Nr. A63 B66 Pavillon 11P stellt

KEENON dem europäischen Markt seine hochmodernen Robotiklösungen vor und

veranstaltet im Verlauf der Messe Tage der offenen Tür für die Medien. Am ersten

Tag veranstaltete das Unternehmen Live-Stream-Produktdemonstrationen online für

die Öffentlichkeit, während am 16. Oktober ein Partnertreffen und ein Exclusive

Aperitivo stattfinden werden.