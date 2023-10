Präsentation hochmoderner Produkte und Eröffnung seines europäischen Flagship-Stores

MAILAND, 13. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Als weltweit führender Anbieter von Transport- und Mobilitätslösungen für elektrische Zweiräder wird TAILG auf der EICMA vom 7. bis 12. November am Stand Q02 in Halle 22 seine neue Marke TLG und seine Expansionsstrategien vorstellen und lädt Enthusiasten auf der ganzen Welt ein, an diesem Erlebnis teilzunehmen.