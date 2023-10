Türkei kritisiert Israels Aufruf zu Evakuierung von Teilen Gazas

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat Israels Aufruf zur Evakuierung von Teilen des Gazastreifens als Verstoß gegen das Völkerrecht kritisiert. "Wir erwarten, dass Israel diesen schwerwiegenden Fehler unverzüglich umkehrt", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Ankara am Freitag.

Das israelische Militär hatte zuvor mehr als eine Million Palästinenser im Norden des Küstenstreifens aufgefordert, sich in ein Gebiet südlich des Wadis Gaza begeben, das etwa in der Mitte des nur 40 Kilometer langen Gebiets liegt.

Auch die Vereinten Nationen forderten Israel umgehend auf, die Anweisung zu widerrufen. Es drohe eine "katastrophale Situation", sagte ein UN-Sprecher./apo/DP/men