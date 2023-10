NEW YORK (dpa-AFX) - Die gestiegenen Zinsen und die Übernahme des kollabierten Geldhauses First Republic haben der größten US-Bank JPMorgan im Sommer überraschend viel Gewinn beschert. Auch die US-Konkurrentinnen Wells Fargo und Citigroup konnten ihre Gewinne trotz höherer Kosten steigern. Doch JPMorgan-Chef Jamie Dimon sieht die Welt in der möglicherweise "gefährlichsten Lage seit Jahrzehnten". Russlands Krieg in der Ukraine und der Überfall der Hamas auf Israel könnten weitreichende wirtschaftliche und geopolitische Folgen haben, sagte er bei der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag in New York.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten trotz der warnenden Worte positiv aufgenommen. Nachdem JPMorgans Geschäftszahlen deutlich besser ausgefallen waren als von Analysten erwartet, stieg der Kurs der Aktie kurz nach Handelsbeginn in New York um 2,6 Prozent. Für das Papier von Wells Fargo ging es um 2,2 Prozent aufwärts, die Citigroup-Aktie legte um 2,8 Prozent zu.