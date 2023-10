Ministerpräsidenten machen Druck auf den Bund beim Deutschlandticket

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Im Streit um die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets hat die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ein Entgegenkommen des Bundes verlangt. Der Bund habe das Ticket selbst gewollt, er könne hier nicht aus der Verantwortung kommen, sagte der neue MPK-Vorsitzende, Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), am Freitag in Frankfurt nach einem zweitägigen Treffen der Länderregierungschefs. Es brauche "eine auskömmliche Finanzierung" gemeinsam mit dem Bund.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht mehr Geld für das Deutschlandticket geben will. "Das kann es nicht sein. Und da werden wir sehr klar als Länder auftreten." Die Länder seien es nicht gewesen, die in der Bevölkerung entsprechende Erwartungen geweckt hätten. Sie seien weiter bereit, sehr konstruktiv an diesem Thema mitzuarbeiten. "Aber wir erwarten ganz selbstverständlich, dass der Bund sich seiner Verpflichtung ebenso stellt."