Diese Insider-Aktien haben bis zu 370 Prozent Kurspotenzial

Ihre Handelsstrategie ist einfach. Insider verkaufen Aktien aus einer ganzen Reihe von Gründen – aber sie kaufen nur aus einem einzigen Grund: Weil sie glauben, dass die Aktien steigen werden. Wenn also Unternehmensinsider anfangen, Millionen in die Aktien ihrer Unternehmen zu investieren, sollten Anleger dies zur Kenntnis nehmen.

Ein Unternehmen, das vor diesem Hintergrund in den Fokus gerät, ist Erasca. Jonathan Lim, Präsident und CEO des Unternehmens, hat vor kurzem eine Million Aktien gekauft und dafür insgesamt 2,02 Millionen US-Dollar bezahlt hat. Lim besitzt nun Aktien des Unternehmens im Wert von fast 69 Millionen US-Dollar.

Das Biopharma-Unternehmen arbeitet an Präzisionsarzneimitteln zur Krebsbekämpfung. Die Mittel, an denen Erasca forscht, zielen auf Krebsdiagnosen ab, von denen jährlich weltweit etwa 5,5 Millionen neu hinzukommen. In der Pipeline hat Erasca zwölf aktive Forschungsprogramme. Zu den am weitesten fortgeschrittenen Programmen gehört Naporafenib, ein experimentelles Medikament mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten für die Behandlung verschiedener Krebsarten.

Aber nicht nur der CEO ist von den Aussichten seines Unternehmens überzeugt. Goldman-Sachs-Analyst Chris Shibutani stuft die Erasca-Aktie als "Buy" ein, mit einem Kursziel von sechs US-Dollar, was einen Kurspotenzial von etwa 156 Prozent in den nächsten zwölf Monaten entspricht. Insgesamt erhält die Aktie ein einstimmiges Strong-Buy-Konsensrating auf der Grundlage von vier kürzlich abgegebenen positiven Analystenbewertungen. Die Aktie kostet aktuell 2,34 US-Dollar, und das durchschnittliche Kursziel von elf US-Dollar impliziert ein Kurspotenzial von etwa 370 Prozent.

Auf der Suche nach dividendenstarken Energie-Aktien? Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Jetzt den kostenlosen Spezialreport von SmartTrade sichern!

Interessant ist auch Coty, ein Kosmetikunternehmen im Besitz der deutschen Reimann-Familie mit einem umfangreichen Portfolio. Zu Coty gehören mehr als 50 Kosmetik-, Hautpflege- und Duftmarken, darunter Adidas, Calvin Klein und Hugo Boss.

Im vergangenen Monat brachte Coty 33 Millionen Stammaktien auf den Markt, was zu einem großen Insiderkauf führte. Maria Aramburuzabala, eine Direktorin des Unternehmens, kaufte 500.000 Titel zu einem Gesamtpreis von 5,4 Millionen US-Dollar. Damit steigt ihr Anteil an dem Unternehmen auf 14,9 Millionen US-Dollar.

Analystin Olivia Tong von Raymond James stuft die Coty-Aktie mit Outperform ein bei einem Kursziel von 15 US-Dollar auf Sicht von einem Jahr. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 55 Prozent. "Der Parfüm-Bereich – vor allem Prestige-Marken – macht 60 Prozent der Coty-Umsätzen aus. Vor dem Hintergrund des nahenden Weihnachtsgeschäfts sehen wir Chancen für weitere Aufwärtsbewegungen bei Coty. Das Management hat seine Umsatzprognose im laufenden Jahr bereits viermal angehoben, und wir sehen Potenzial für eine weitere positive Ankündigung, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024 vorlegt oder möglicherweise früher."

Insgesamt stufen sieben Analysten die Aktie mit Kaufen ein und ebenso viele mit Halten. Die Aktie kostet aktuell etwa 9,67 US-Dollar, das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,15 US-Dollar.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion