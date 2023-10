In der Zwischenzeit stellte China im Jahr 2022 rund 48 Prozent der gesamten Kapazität für erneuerbare Energien weltweit bereit, infolge eines Berichts, der von der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) veröffentlicht wurde.

In den letzten zehn Jahren konnte die Energieintensität des Landes um 26,4 Prozent reduziert werden. China ist damit eines der Länder mit dem schnellsten Rückgang der Energieintensität in der Welt.

Nach Angaben derNationalen Forst- und Grünlandverwaltung Chinas (National Forestry and Grassland Administration) wachsen die Waldflächen und der Waldbestand Chinas weiter, wobei der nationale Waldflächenanteil auf 24,02 Prozent gestiegen ist und die geschützte Fläche der künstlichen Wälder 1,314 Mrd. mu (etwa 876.000 Mio. Quadratkilometer) erreicht hat, womit China weltweit an erster Stelle steht.

„Wir müssen dem ökologischen Fortschritt Vorrang einräumen, eine grüne Entwicklung anstreben und den ökologischen Umweltschutz sowie die wirtschaftliche und soziale Entwicklung koordiniert vorantreiben", erklärte der chinesische Staatspräsident und Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas Xi Jinping, am Donnerstag auf einem Symposium in Nanchang in der ostchinesischen Provinz Jiangxi zur Entwicklung des Wirtschaftsgürtels am Jangtse-Flusses, bei dem er den Vorsitz führte.

PEKING, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Hochwertiger Bio-Grüntee aus dem Kreis Wuyuan in der ostchinesischen Provinz Jiangxi wird heute in mehr als 60 Länder und Regionen verkauft und der Export von Bio-Tee macht seit 25 Jahren in Folge mehr als 50 Prozent des EU-Marktes aus.

