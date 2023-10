Bitte stellen Sie NurExone Biologic kurz vor

NurExone ist ein Startup-Unternehmen, das von Experten der Universität Tel Aviv und des Technion in Israel gegründet wurde. Ihr Fokus liegt auf der Heilung und Wiederherstellung von Nerven im Rückenmark, insbesondere bei Indikationen des Zentralen Nervensystems wie Rückenmarksverletzungen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seitdem bedeutende Fortschritte gemacht. Unser 15-köpfiges Team arbeitet eng mit der U.S. Food and Drug Administration - FDA zusammen, um klinische Studien vorzubereiten, und planen, den IND-Antrag, das ist ein Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels, bis Ende des Jahres einzureichen, gefolgt von klinischen Versuchen im Jahr 2025. Sie verfügen über eine starke Grundlage an geistigem Eigentum mit fünf Patentfamilien.

Was genau ist das Geschäftsmodell des Unternehmens?

NurExone begann als Portfolio-Unternehmen mit einem Produkt namens ExoPTEN, das siRNA gegen das Protein PTEN enthält und zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen entwickelt wurde. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen seine Produktpalette erweitert und entwickelt auch andere siRNA-Produkte für verschiedene Neuronenindikationen. Neben den Produkten verfügt NurExone über eine technologische Plattform mit drei Hauptkomponenten: Produktion von Exosomeplus, spezielle EV-Kompositionsverfahren und einen einzigartigen Lademechanismus für Exosomen. Das Unternehmen strebt keine Dienstleistungen für andere Unternehmen an, sondern sucht langfristige Partnerschaften mit Pharmaunternehmen, die an einem effizienten Verabreichungssystem für EVs oder Exosomen interessiert sind. Dieser Ansatz bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.