Top Malware im September 2023 CloudEye nach Qbot-Aus an der Spitze

September 2023. Im August wurde die Mehrzweck-Malware Qbot , aka Qakbot , von

Ermittlern des FBI zerschlagen und abgeschaltet. Nun machen sich die Folgen auch

in der deutschen Bedrohungslandschaft bemerkbar: CloudEye , ehemals GuLoader ,

ein Downloader, der bösartige Programme auf Windows-Plattformen einschleust, hat

hierzulande den ersten Platz der am weitesten verbreiteten Malware (9,5 Prozent)

eingenommen. Auch auf den Plätzen dahinter wurden die Karten neu gemischt und

mit alten Bekannten besetzt: Emotet rückt auf Platz zwei (1,92 Prozent),

Nanocore auf Platz drei (1,98 Prozent) vor.



Auch bei den am häufigsten von Hackern attackierten Sektoren beobachteten die

Sicherheitsforscher Veränderungen auf allen Rängen: Das Gesundheitswesen stand

in diesem Monat vornehmlich im Fadenkreuz von Hackern, gefolgt von

IT-Serviceprovidern und dem Bildungs- und Forschungsbereich.