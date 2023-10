25 Jahre Amazon Deutschland

München (ots) - Vor 25 Jahren - am 15. Oktober 1998 - begann die Geschichte von

Amazon in Deutschland. An diesem Tag bestellt der erste deutsche Kunde das

allererste Produkt, und zwar das Softwarebuch "Mastering Simulink 2". Seitdem

ist viel passiert:



- Amazon hat in den vergangenen 25 Jahren mehr als 36.000 unbefristete

Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen und ist an seinen mehr als 100

deutschen Standorten zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden.

- Von 2010 bis 2022 haben wir über 65 Milliarden Euro in Deutschland investiert.

Diese Investitionen enthalten sowohl Infrastrukturausgaben für neue Standorte

als auch Betriebsausgaben, wie sie beispielsweise für neue Arbeitsplätze

anfallen.

- Damit trugen wir in diesem Zeitraum mit 57,4 Milliarden Euro zum deutschen

Bruttoinlandsprodukt bei und bieten mittlerweile rund 47.500 kleinen und

mittelständischen deutschen Unternehmen einen Verkaufskanal.

- Allein im Jahr 2022 betrug unser Gesamtsteueraufkommen in Deutschland 4,5

Milliarden Euro (direkte Unternehmenssteuer, indirekte Steuern und

Sozialabgaben).

- Amazon spendete im Jahr 2022 Produkte und Lebensmittel im Wert von 5,7

Millionen Euro an deutsche Tafeln.