Luftfahrtindustrie fordert deutschen Eurofighter-Auftrag

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Luftfahrtindustrie dringt auf eine rasche Entscheidung über den Eurofighter. Ohne einen baldigen Auftrag der Bundesregierung für eine fünfte Tranche drohe das Aus für den Bau von Kampfflugzeugen in Deutschland und der Verlust von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und Spitzentechnologie, warnte der Branchenverband BDLI am Freitag in Berlin.

Nach einer vom Verband in Auftrag gegebenen Studie der Unternehmensberatung PwC stehe der Eurofighter für 25 000 Arbeitsplätze in Deutschland und weitere 75 000 in Europa, rund 120 Zulieferfirmen in Deutschland seien daran beteiligt.