St. Stefan ob Stainz (ots) - Die korrekte Implementierung derDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt zahlreiche Unternehmen nicht nur vorvielschichtige Aufgaben, sondern beeinflusst auch zunehmend dieKaufentscheidungen der Konsumenten. Als Geschäftsführer der tablegray gmbh hatsich Günter Omer darauf fokussiert, IT-Unternehmen sowie Software- undApp-Entwickler in diesem komplexen Kontext fachmännisch zu beraten. WelcheFaktoren eine sachkundige Umsetzung so unabdingbar machen und wie dieseerfolgreich realisiert werden kann, erfahren Sie hier.Spätestens seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung im Jahr 2018sehen sich auch IT-Unternehmen sowie Software- und App-Entwickler zunehmend mitsubstanziellen Herausforderungen konfrontiert. Dabei liegt ein Kernproblem inder rechtskonformen Umsetzung relevanter Richtlinien, die oftmals durch einenMangel an Zeit und spezialisiertem Know-how erschwert wird. Zusätzliche Hürdenentstehen durch interne Datenredundanzen und unklare Zuständigkeiten, welche dieEtablierung effizienter Datenschutzmaßnahmen behindern. Parallel dazu bringt daskürzlich verabschiedete EU-U.S. Data Privacy Framework zwar Erleichterungen fürden Datentransfer in die USA mit sich: Dennoch bedingen diese Neuerungen diverseAnpassungen in den Datenschutzpraktiken aller Unternehmen. "Ob speziell diesesneue Abkommen dem Kampf um den Datenschutz standhalten kann, wird sich wohl inden kommenden zwei bis drei Jahren anhand neuer Gerichtsentscheidungen zeigen.Unabhängig davon stehen Firmen aber weiterhin unter Zugzwang", betont GünterOmer, Geschäftsführer der tablegray gmbh."Unternehmen, die den Datenschutz vernachlässigen, riskieren schließlich nichtnur rechtliche Konsequenzen. Sie setzen auch das Vertrauen ihrer Kunden aufsSpiel, was langfristig gravierende Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeithaben kann", fügt der Experte für Datenschutz hinzu. "Die juristischen Vorgabenvollständig zu erfassen und entsprechend zu handeln, kann jedoch nur durch eineintegrierte Strategie gelingen, die Recht und Technologie harmonisch miteinanderverknüpft." Günter Omer kombiniert in seinem beruflichen Werdegang umfassendesWissen in beiden Bereichen: Als qualifizierter Software-Entwickler undakademisch geschulter Jurist bringt er über 17 Jahre Erfahrung mit. Basierenddarauf hat er zielgerichtete Lösungen entwickelt, die sowohl technologischfortschrittlich als auch juristisch unbedenklich sind. Auf diese Weise konnte erbereits zahlreichen Firmen dabei assistieren, die komplexen Aufgaben an derSchnittstelle von Technologie und Gesetzgebung effizient zu bewältigen.Maßgeschneiderte Datenschutzstrategien: Ein Blick auf die Arbeit der tablegray