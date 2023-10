Rasante Aufstiegsmöglichkeiten und gemeinsames Wachstum Impact Unternehmensberatung sucht bis zu 10 neue Mitarbeiter (FOTO)

Sindelfingen (ots) - Festgefahrene Strukturen und geringe Aufstiegschancen - für

viele Arbeitnehmer in Marketing-Agenturen ist dies leider immer noch Alltag.

Anders sieht es bei Maurice Leibinn und Christian König aus, die mit der Impact

Unternehmensberatung als Arbeitgeber aus der Masse hervorstechen: Ihr

Unternehmen bietet Einsteigern die Möglichkeit, in kurzer Zeit Verantwortung für

eigene Projekte zu übernehmen und sich aktiv in die Unternehmensgestaltung

einzubringen. Für die Impact Unternehmensberatung suchen sie derzeit

ambitionierte neue Kollegen, die mit dem Unternehmen gemeinsam wachsen wollen.

Was Mitarbeiter erwarten dürfen, erfahren Sie hier.



Gerade junge Menschen sehnen sich beim Berufseinstieg nach einer erfüllenden

Tätigkeit, an der sie wachsen können - und auch langjährige Mitarbeiter möchten

sich weiterentwickeln. Allzu oft werben Unternehmen zwar mit der Möglichkeit zur

Weiterentwicklung oder Mitgestaltung, in der Realität erweisen sich derlei

Versprechungen allerdings nicht selten als haltlos. So finden sich auch in

Marketing-Agenturen immer mehr Arbeitnehmer in veralteten Strukturen und

chancenlosen Bedingungen wieder. "Ein attraktiver Arbeitgeber wirbt nicht mit

falschen Versprechungen, sondern überzeugt die Mitarbeiter mit Tatsachen",

betont Christian König, Geschäftsführer der Impact Unternehmensberatung.