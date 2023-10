Ölpreise ziehen wieder kräftig an

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Ende einer für den Rohölmarkt hektischen Woche stark gestiegen. Am Freitag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 89,47 US-Dollar. Das waren 3,47 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 3,48 Dollar auf 86,39 Dollar.

Damit befinden sich die Erdölpreise in etwa auf dem Niveau, auf das sie nach dem Angriff von Hamas auf Israel zu Wochenbeginn gesprungen waren. Am Markt wurde der jüngste Preisschub mit Bemerkungen des iranischen Außenministers begründet, der am Freitag vor einer Ausweitung des Konflikts warnte, sollte die Blockade des Gazastreifens fortdauern.