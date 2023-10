Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Ludmila Haufler ist geschäftsführende Gesellschafterin derEstate Now GmbH. Das Unternehmen hat sich auf den gewinnbringenden Verkauf unddie Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Zudem ist dieEstate Now GmbH die richtige Anlaufstelle für Investoren und Interessenten inder Metropolregion Rhein-Neckar sowie im gesamten Rhein-Main-Gebiet. ErfahrenSie hier, mit welchen sechs Faktoren die Estate Now GmbH die Immobilienbestmöglich am Markt platziert.Die Immobilienbranche befindet sich im Wandel. War es Verkäufern noch vorgeraumer Zeit vorbehalten, den Preis für ihre Objekte flexibel zu bestimmen,erlaubt die heutige Nachfrage ein solches Vorgehen immer weniger. Allgemeinsteigende Kosten veranlassen immer mehr Menschen dazu, ihre Finanzen nochgenauer im Blick zu behalten. Für Verkäufer ergibt sich damit die Situation,ihre Objekte immer schwerer zu dem von ihnen gewünschten Preis verkaufen zukönnen. "Der erfolgreiche Verkauf oder auch die Vermietung einer Immobilie hängtvon vielen Faktoren ab", weiß auch Ludmila Haufler von der Estate Now GmbH,einem Maklerunternehmen, das sich auf den erfolgreichen Verkauf und dieVermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Worauf es bei derbestmöglichen Platzierung einer Immobilie für sie als Geschäftsführerin am Marktim Detail ankommt, hat die Branchenexpertin im Folgenden zusammengefasst.1. Professionelle Fotos und VideosDer erste Eindruck zählt - auch bei der Entscheidung für eine Immobilie.Innerhalb von Sekunden entscheiden potenzielle Käufer oder Mieter, ob sie aneinem Objekt interessiert sind oder nicht. Professionelles Bild- undVideomaterial im Exposé ist damit erfolgsentscheidend. Wichtig dabei ist fürLudmila Haufler, durch die Fotos und Videos einen authentischen Eindruck derImmobilie abzubilden, um den Verkaufsprozess für den Kunden als Ganzes zubeschleunigen.2. Umfassende BeschreibungenNeben dem professionell aufbereiteten Bild- und Videomaterial muss auch derInhalt des Exposés stimmig sein. Über die grundlegenden Informationen hinausstellen die Experten der Estate Now GmbH ihren potenziellen Interessentenweitergehende Angaben wie beispielsweise zur Lage, der Ausstattung oder zumGrundriss zur Verfügung. Hinzu kommen wichtige Unterlagen, wie Baupläne, derEnergieausweis oder Expertengutachten. Dabei legen die Experten der Estate NowGmbH besonderen Wert darauf, dass dem potenziellen Mieter oder Käufer alleerforderlichen Unterlagen vorliegen, damit er von dem Objekt überzeugt undbegeistert wird.3. Gezielte Onlinemarketing-Strategien