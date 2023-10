Weltnormentag Von Klimaschutz bis KI - wie Normen und Standards Vertrauen schaffen (FOTO)

Berlin (ots) - Am Weltnormentag wird jährlich am 14. Oktober der Nutzen der

Normung gefeiert. Denn klar ist: Normen und Standards machen das Leben

einfacher. Durch sie passen Bankkarten weltweit in die vorgesehenen Schlitze

oder das Kopierpapier in den Drucker. Die meisten Menschen bekommen in ihrem

Alltag nicht allzu viel von Normen und Standards mit - weil eben fast alles

reibungslos zueinander passt und funktioniert. Im Hintergrund sorgen diese aber

dafür, dass die Welt so komfortabel und sicher ist, wie wir sie kennen. Sie

legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren fest und sorgen

so beispielsweise dafür, dass unser Trinkwasser für Kinder und Erwachsene

hygienisch einwandfrei ist.



Normen sind Treiber der Transformation