Debatte über Glyphosat muss auf Basis von Fakten geführt werden

Straubing (ots) - Die Frage nach dem Gesundheitsrisiko ist wie so oft eine Frageder Dosis. Anders als die nach dem Artenschutz. Dass Glyphosat für ihn eineverheerende Wirkung hat, steht außer Frage. Wo das Breitband-Herbizidausgebracht wird, geht alles Grün ein. Mit entsprechenden Folgen für Insektenund Kleinlebewesen. Doch was sind die Alternativen? Andere Herbizide, häufigeWechsel in der Fruchtfolge, intensivere Bodenbearbeitung, geringere Erträge undhöherer Bodenbedarf. Man kann dafür sein. Die Debatte darüber muss aber auf derBasis von Fakten und nicht von diffusen Ängsten geführt werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5625709OTS: Straubinger Tagblatt