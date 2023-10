CGTN Wie China seine Entwicklung "grüner" macht und die Menschen vom ökologischen Fortschritt profitieren

Peking (ots/PRNewswire) - Hochwertiger Bio-Grüntee aus dem Kreis Wuyuan in der

ostchinesischen Provinz Jiangxi wird heute in mehr als 60 Länder und Regionen

verkauft und der Export von Bio-Tee macht seit 25 Jahren in Folge mehr als 50

Prozent des EU-Marktes aus.



Mit einem Waldanteil von 82,6 Prozent verfügt Wuyuan über ein wunderschönes

ökologisches Umfeld und gilt als "natürliche Sauerstoffbar". Dank dieses guten

ökologischen Umfelds konnte der Teehandel von Wuyuan die Barrieren für den

Eintritt auf den grünen Markt Europas überwinden und sich weltweit etablieren.