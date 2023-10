Gespräche über Ford-Übernahme in Saarlouis laufen weiter

SAARLOUIS (dpa-AFX) - Die Gespräche über eine Übernahme des Ford -Standortes in Saarlouis laufen weiter. "Die Verhandlungen zwischen dem Investor, dem Ford-Management und der saarländischen Landesregierung werden intensiv weitergeführt", sagte der saarländische Wirtschaftsminister Jochen Barke am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zum jetzigen Zeitpunkt mache es aber keinen Sinn, Wasserstandsmeldungen abzugeben.

"Der Erfolg der Verhandlungen hängt davon ab, ob es zu einer einvernehmlichen und fairen Verständigung zwischen Ford und dem Investor kommt", so der Minister. Als Land sei man weiterhin bereit, "alles an Unterstützungsmöglichkeiten zur Standortsicherung in die Waagschale zu werfen, was möglich und sinnvoll ist."