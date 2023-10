Huawei bringt 5.5G-Komplettlösungen auf den Markt, um 5.5G zur Realität zu machen

5.5G kommt rechtzeitig, um mobile Verbindungen zu verbessern

5G wird seit über vier Jahren kommerziell ausgebaut und entwickelt sich viel schneller als frühere Mobilfunktechnologien. Die schrittweise Einführung von 5G schafft neue Impulse für das Wachstum der digitalen Wirtschaft. 5G fördert eine Vielzahl von neuen Erfahrungen, Verbindungen und Dienstleistungen. 5G hat die Tür zu einer immersiven Welt für Privat- und Heimanwender geöffnet. Die IoT-Verbindungen wurden auf alle Szenarien ausgedehnt und haben ihren Weg in die Kernproduktion gefunden, wo sie eine flexible Produktion ermöglichen und gleichzeitig die V2X-Dienste (Vehicle to Everything) beschleunigen, die den intelligenten Transport vorantreiben.

5.5G kommt gerade rechtzeitig, um die Verbindungen von Menschen, Häusern, Dingen, Fahrzeugen und Industrien zu verbessern. Die 5.5G-Komplettlösungen von Huawei können Betreibern dabei helfen, 5.5G-Netzwerke effizient aufzubauen, dank kontinuierlicher Innovationen in fünf Kategorien grundlegender Funktionen: Breitband, Multi-Band, Multi-Antenne, intelligent und grün.

Die 5.5G-Produkte der Komplettserie bieten die zehnfache Leistungsfähigkeit

TDD Multi-Band Multi-Channel ELAA für 10 Gbps-Erlebnisse. Extrem großes Antennen-Array („Extremely Large Antenna Array" - ELAA) haben kommerziellen 5G-Netzwerken zu einer deutlichen Steigerung der TDD-Abdeckung und Energieeffizienz verholfen. Während sich die Telekommunikation auf 5.5G zubewegt, wird ELAA weiter aufgerüstet. Basierend auf dem neuen ELAA kann die branchenweit erste 128T MetaAAU, die über 500 Antennenelemente integriert, mit multidimensionalen hochauflösenden Strahlalgorithmen arbeiten, um die Erfahrung um 50% zu verbessern. Mit dem ELAA-Upgrade kann die branchenweit erste Dual-Band-64T-MetaAAU mit konvergenten Dual-Band-Elementen arbeiten, um die gemeinsame Abdeckung von Hoch- und Niederbändern zu ermöglichen und konkurrenzlose 5 bis 10 Gbit/s-Erfahrungen zusammen mit Multi-Carrier-Lösungen zu bieten.