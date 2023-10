Request Finance erreicht den 400-Millionen-Dollar-Meilenstein bei Krypto-Zahlungen und stellt den ultimativen Leitfaden für Krypto-Finanzverwaltung vor

SINGAPUR, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Request Finance, die führende App für Krypto-Zahlungen für Unternehmen, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Seit dem Start im Jahr 2021 wurden über 400 Millionen US-Dollar an Krypto-Rechnungen, Gehaltsabrechnungen und Ausgaben verarbeitet.

Es hat mehr als 2.000 Web3-Teams wie The Sandbox, NEAR und The Graph dabei geholfen, Unternehmenszahlungen, Finanzberichte und die Einhaltung der Vorschriften für Unternehmen, die Krypto verwenden, zu automatisieren und zu vereinfachen.