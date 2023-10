Die Aktienmärkte reagieren erstmals auf den Israel-Krieg, Gold und Öl steigen rasant an - es ist eine Flucht in den sicheren Hafen angesichts der Möglichkeit, dass sich der Konflikt zu einem Flächenbrand ausweitet. Es ist wie damals bei Corona: als Anfang 2020 China bereits im Lockdown war, zuckten die Aktienmärkte nur mit den Schultern und stiegen weiter - erst als dann die ersten Fälle in Italien auftraten, reagierten die Märkte mit einem Abverkauf. Wiederholt sich dieses Muster? Wenn Öl weiter steigen sollte, wird das auch ein Problem für die Notenbanken, die eigentlich die Zinsen nicht mehr anheben wollen. Trotz heute fallender US-Renditen heute der Nasdaq der schwächste der US-Indizes - weil bei Big-Tech aufgrund der hohen Bewertungen das Fallpotential am höchsten ist. Ist Gold jetzt angesichts des Kriegs in Israel der ultimative sichere Hafen?

Hinweise aus Video: