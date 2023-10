Die fortschrittliche Anlage von DMEGC Solar in Yibin erreicht volle Massenproduktion für hocheffiziente N-TOPCon-Zellen

DONGYANG, China, 13. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat die erste vollständig intelligente und digitale zukunftsorientierte 5G-Anlage von DMEGC Solar in Yibin in der Provinz Sichuan mit den letzten Vorbereitungen für die Massenproduktion begonnen, die am 20. Oktober aufgenommen werden soll.

Die Anlage ist der erste Vorstoß von DMEGC Solar in die Herstellung von Photovoltaik-Zellen (PV-Zellen) außerhalb des Heimatstandorts in der Provinz Zhejiang und gilt als erste Produktionsstätte für hocheffiziente N-Typ TOPCon-Zellen. Der PV-Zellenhersteller plant, das Yibin-Projekt zu nutzen, um seine Position auf dem N-Typ-Markt zu stärken, Synergien zu fördern und sich als Pionier und Marktführer in der Massenproduktion von PV-Technologie der nächsten Generation zu etablieren.