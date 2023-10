BERLIN (dpa-AFX) - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat im Umgang mit dem Emirat Katar, das die Terrorgruppe Hamas unterstützt, klare Worte angemahnt. "Also, dass man sich mit Leuten treffen soll, reden soll, ist wichtig. Die Frage ist, was man da in diesen Gesprächen auch sagt. Hier muss klare Sprache gesprochen werden", sagte Prosor im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Prosor hatte nach eigenen Angaben Katar bereits vor Jahren als "Club Med of Terror" bezeichnet. "Diese Worte könnten nicht aktueller sein." Die Katarer seien bei der Finanzierung von Terror und islamistischer Ideologie "wirklich schlechte Spieler".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstag den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, zum Mittagessen im Kanzleramt empfangen. Der öl- und gasreiche Golfstaat Katar zählt zu den wichtigsten Unterstützern der islamistischen Hamas. Das Außenministerium in Doha hat Israel allein für das von der Hamas angerichtete Blutbad verantwortlich gemacht. Nach Angaben der Hamas versucht Katar jedoch in dem Konflikt insbesondere mit Blick auf die israelischen Geiseln der Terrorgruppe zu vermitteln. Scholz verteidigte das Treffen vor diesem Hintergrund. In Katar wurde 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen./mi/DP/he