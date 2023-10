Die World Marine Equipment Conference 2023 eröffnet in Fuzhou, Provinz Fujian

Fuzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 12. Oktober fand in Fuzhou, China, die World

Marine Equipment Conference 2023 statt. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der

Volksregierung der Provinz Fujian, dem Ministerium für Industrie und

Informationstechnologie der Volksrepublik China und dem Verkehrsministerium der

Volksrepublik China gesponsert wird, ist ein wichtiges internationales Treffen,

das sich auf den Bereich der Schiffsausrüstung konzentriert. Als hochrangige,

energiegeladene und leistungsstarke Konferenz widmet sie sich der Förderung von

Zusammenarbeit und Wissensaustausch innerhalb der Branche auf der ganzen Welt.



Die World Marine Equipment Conference 2023 steht unter dem Motto "Carry The

Dreams of Humanity to New Horizons" und organisiert eine Reihe von Aktivitäten

für Fachleute auf diesem Gebiet, darunter die Eröffnungszeremonie und das

Hauptforum, sechs thematische Foren und eine Erfolgsausstellung sowie mehrere

gleichzeitig stattfindende Nebenveranstaltungen, so Fuzhous Führungsgruppe für

die Vorbereitung der Konferenz.