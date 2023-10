bettermoo(d) arbeitet mit der Branchengröße United Natural Food (UNFI) Canada zusammen, um den landesweiten Vertrieb von Moodrink bei mehr als 5.000 Lebensmitteleinzelhändlern zu ermöglichen

Vancouver, British Columbia, Kanada - 13. Oktober 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (FWB: 0I5A, WKN: A3D8PP) („Unternehmen“ oder „bettermoo(d) Food“), freut sich bekannt zu geben, dass es mit United Natural Foods Canada („UNFI Canada“ oder der „Vertriebspartner“) eine wichtige Einzelhandelsvertriebsvereinbarung („Vereinbarung“) abgeschlossen hat. Diese strategische Zusammenarbeit bedeutet für bettermoo(d) einen entscheidenden Schritt nach vorn, da sie dem Unternehmen über UNFI Canada die Möglichkeit bietet, ein riesiges Netzwerk von über 5.000 Einzelhändlern in ganz Kanada zu erschließen, um Moodrink in die Regale von Lebensmittelgeschäften zu bringen.

UNFI Canada, eine Tochtergesellschaft des renommierten Konzerns United Natural Foods, Inc. („UNFI“), gehört zu den führenden Vertreibern von Naturkost-, Bio- und Spezialprodukten in Nordamerika. UNFI verfügt über 50 Vertriebszentren, die ein umfangreiches Portfolio von rund 30.000 Einzelhandelspartnern in den USA und Kanada bedienen.[i] Diese Einzelhandelspartner entstammen einem breiten Spektrum: Es sind Naturkostladenketten, unabhängige Einzelhändler, konventionelle Supermarktketten, E-Commerce-Anbieter und Gastronomiebetriebe darunter.

Durch die Zusammenarbeit mit UNFI Canada erhält bettermoo(d) Zugang zu dessen riesigem Vertriebsnetzwerk und zu mehr als 5.000 Einzelhändlern, zu denen einige der bekanntesten Lebensmitteleinzelhandelsketten in ganz Kanada gehören, darunter Whole Foods, Loblaws, Metro und Sobeys. bettermoo(d) geht davon aus, dass diese Zusammenarbeit eine rasche Einführung und Umsetzung seiner nationalen Vertriebsstrategie ermöglichen wird, und sieht der großflächigen Einführung von Moodrink mit Begeisterung entgegen.

Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d), sagte: „Wir freuen uns, gemeinsam mit einem der größten Vertriebspartner in Nordamerika Moodrink bei zahlreichen Einzelhändlern in ganz Kanada einzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine schnelle Expansion und eine erhöhte Sichtbarkeit der Marke ermöglichen wird, und wir sind sehr daran interessiert, dass Moodrink den Verbrauchern landesweit zugänglich zu machen.“

UNFI setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ein und hält sich an eine strenge „Agenda 2030“, die sich auf das Thema „Better for All“ konzentriert und auf drei Säulen basiert: Building Better for Our World, Our Communities, and Our People (Aufbau einer besseren Zukunft für unsere Welt, unsere Gemeinden und uns Menschen). Die „Better for All“-Säulen von UNFI ergänzen und untermauern auch das Engagement von bettermoo(d) für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, das sich darauf konzentriert, seinen Verbrauchern hochwertige Produkte auf pflanzlicher Basis zu bieten, die sowohl für Menschen als auch für den Planeten gut sind.