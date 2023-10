LifeSpan Vision Ventures unternimmt die 7. Investition zur Verfolgung der Langlebigkeitsmission

"Wir freuen uns, unsere siebte Investition vorstellen zu können, da wir im Bereich der Langlebigkeit weiter vorankommen", sagte Harry Robb, Analyst bei LifeSpan Vision Ventures. "Unser Engagement für die Verlängerung der Lebenserwartung und die Ermöglichung eines längeren, gesünderen und erfüllteren Lebens für alle Menschen bleibt der Kern unseres Auftrags. Wir sind davon überzeugt, dass die Unternehmen, in die wir investieren, eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, die nächste Welle biotechnologischer Lösungen, die eine bessere Zukunft versprechen, voranzutreiben."

Die kürzliche Investition von LifeSpan Vision Ventures in Rejuvenation Technologies ist die neueste in einer Reihe von strategischen Investitionen, die sich eng an die Finanzierungsrunden für bahnbrechende Unternehmen wie LIfT Biosciences, Deciduous Therapeutics und Fauna Bio anschließt, wobei weitere Investitionen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden sollen.

Informationen zu LifeSpan Vision Ventures

LifeSpan Vision Ventures ist eine zukunftsorientierte Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen im Bereich des Alterns und der Langlebigkeit spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, die Entwicklung innovativer Therapien zu unterstützen und zu beschleunigen, welche die Lebensdauer verlängern, die Lebensqualität im Alter verbessern und altersbedingte Probleme angehen. Durch strategische Partnerschaften und Investitionen wollen wir eine Zukunft gestalten, in der das Altern mit Vitalität, Widerstandsfähigkeit und unendlichen Möglichkeiten einhergeht.

