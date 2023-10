Wirtschaft Hapag-Lloyd will kein Gegenangebot für Hamburger Hafen machen

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzender Rolf Habben Jansen will sich nicht gegen die geplante Teilübernahme des Hamburger Hafens durch den Schweizer Logistikkonzern MSC sperren. "Hapag-Lloyd wird kein Gegenangebot machen", sagte Habben Jansen der "Welt am Sonntag".



MSC will knapp die Hälfte der Anteile der börsennotierten Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) kaufen und hat dazu einen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen. Der Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne - der zudem Großaktionär bei Hapag-Lloyd ist - will dieses Geschäft verhindern und plant ein Gegenangebot an die Aktionäre der HHLA. Hamburg ist für Hapag-Lloyd der wichtigste Hafen. Die Haltung der Reederei dazu war bislang offen.