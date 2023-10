Alle guten Dinge sind drei - Novo Nordisk erhöht die Prognose erneut!

Kurz vor den Zahlen, die am 2. November veröffentlicht werden, schafft Novo Nordisk den Hattrick. Zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr heben die Dänen die Prognose an. Und nicht um ein paar Prozentpünktchen. Nein, bei Novo Nordisk brummt es gewaltig. Die Mittel Ozempic und Wegovy werden dem Pharma-Konzern aus der Hand gerissen.

Kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen, klettert der Kurs von Novo Nordisk auf ein neues Allzeithoch. Allerdings kam er kurz danach wieder ein Stück zurück. Die Anleger scheinen unsicher zu sein, ob sie auf dem hohen Niveau noch einsteigen sollten.

Der hohe Kurs sollte nicht abschrecken!

Aktuell kann Novo Nordisk die hohe Nachfrage nicht befriedigen und muss in den USA mit Lieferbeschränkungen arbeiten. Wie hoch steigt der Umsatz erst, wenn die Dänen die komplette Nachfrage bedienen können? Aktuell ist kein weiterer Konkurrent auf dem Markt.

Der Wirkstoff Semaglutid, der sowohl in Ozempic als auch in Wegovy enthalten ist, senkt nicht nur das Gewicht. Eine Studie von Novo Nordisk zeigt auch, dass er das Voranschreiten von schweren Nieren- und Herzkrankheiten bei Fettleibigkeit deutlich verlangsamt. Das wurde in der Studie so deutlich, dass sie bereits ein Jahr früher als geplant abgeschlossen werden konnte. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit mit Semaglutid ist damit sehr wahrscheinlich.

Die Analysten sehen ebenfalls noch großes Potenzial bei Novo Nordisk. Erst mitte September hat die Deutsche Bank ihr "Kauf-Votum" für Novo Nordisk bestätigt und das Kursziel auf 1.550 dänische Kronen festgelegt. In Euro bedeutet das ein Kursziel von fast 208 Euro. Aktuell liegt der Kurs noch unter der Marke von 100 Euro. Geht es nach der Deutschen Bank, dann kann sich der Kurs von diesem Niveau aus, noch einmal verdoppeln.

Mit dieser Ansicht sind die Frankfurter allerdings nicht alleine. Goldman Sachs, JPMorgan und Barclays sehen ebenfalls ein Verdopplungs-Potenzial bei dem Kurs von Novo Nordisk.

Aktuell hat Novo Nordisk eine Marktkapitalisierung von 425 Milliarden Euro und ist damit das wertvollste Unternehmen in Europa. LVMH musste seinen Platz an der Spitze räumen. Verdoppelt sich der Kurs noch einmal, dann könnte Novo Nordisk auf dem Weg sein, der erste europäische Konzern zu werden, der bei der Marktkapitalisierung die Marke von einer Billion Euro knackt.

Ein Einstieg in die Aktie dürfte sich daher weiterhin lohnen. Allerdings ist der Weg Richtung einer Billion Euro kein Selbstläufer und vorprogrammiert. Um die Abnehmmittel von Novo Nordisk ist ein Hype entbrannt. Diesen noch ein paar Monate mitzufahren und danach zu schauen, wie es weitergeht, ist sicherlich nicht die schlechteste Idee.

Eli Lilly wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr in den USA die Zulassung für ein ähnliches Produkt erhalten und verschiedene andere Pharma-Konzerne versuchen gerade in ihrer Forschung die Spritze durch eine Pille zu ersetzen.

Der Weg von Novo Nordisk zu einer weiteren Verdopplung ist daher auch etwas steinig. Trotzdem dürfte es sich lohnen, noch auf den Zug aufzuspringen. Aber bitte nicht wenn gute Nachrichten wie eine Prognose kommen, sondern wenn die allgemeine Marktlage die Aktie etwas nach unten drückt. Schlechte Nachrichten von Novo Nordisk sind aktuell nämlich in ganz weiter Ferne.

Tipp aus der Redaktion: Börsenexperte Stefan Klotter lüftet das Sektoren-Geheimnis auf das Aktien-Profis vertrauen. In den USA sind die Unternehmen der großen Indizes elf bestimmten Sektoren zugeordnet. Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren. Der Schlüssel zur Performance! Bestellen Sie sich den neuen Premium-Report mit ausgesuchten Trading-Werten von Chartspezialisten Stefan Klotter!

Die Novo Nordisk Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 97,38EUR gehandelt.

(mw) für die Zentralredaktion von wallstrettONLINE