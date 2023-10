LVMH, Birkenstock, BASF – das Fazit zur Börsenwoche

Jürgen Molnar: Schlechte Nachrichten von LVMH und Fresenius Medical Care haben die Stimmung beeinträchtigt. LVMH leidet unter der Zurückhaltung im Luxus-Segment, auch in Asien. China ist maßgeblich für die Erholung des DAX und für die Hoffnung der Bullen auf eine Jahresendrallye. Die schwachen Zahlen von LVMH haben möglicherweise auch den IPO von Birkenstock verdorben. Der Luxus-Gigant ist mittelbar an Birkenstock beteiligt. Der Börsengang in New York fiel erstmal enttäuschend aus. Auch wen Birkenstock recht hoch eingestiegen ist, hätte man sich hier mehr erwartet.

Frage 2: China erwägt, sein Haushaltsdefizit für 2023 zu erhöhen und plant einen neuen Stimulus zur Erreichung der offiziellen Wachstumsziele. Wie könnten diese Maßnahmen die globalen Märkte beeinflussen?

Jürgen Molnar: Die Überlegungen Chinas, das Haushaltsdefizit zu erhöhen und einen neuen Stimulus einzuleiten, könnten erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben und insbesondere auf die deutsche Exportwirtschaft. Im Bereich der Infrastrukturinvestitionen könnten diese Maßnahmen die Wirtschaft stützen und sich positiv auf verschiedene Branchen auswirken.

Frage 3: Die aktuelle Marktphase ist stark Nachrichten-getrieben. Wie positionieren sich Kunden bei Robomarkets?

Jürgen Molnar: Wir möchten dem Bedürfnis nach “Live”-Daten und News nachkommen, weshalb RoboMarkets Pro vor kurzem eine Partnerschaft mit Acuity eingegangen ist, einem renommierten britischen und von der FCA regulierten Unternehmen für Nachrichtentechnologie, das sich auf die Entwicklung anspruchsvoller Tools für Anleger spezialisiert hat. Als Kunde von RoboMarkets Pro hat man jetzt exklusiven Zugang zu Premium-Dashboards, in denen eine Fülle von Finanznachrichten, die direkt aus dem Dow Jones-Feed stammen, in aussagekräftige Markteinblicke umgewandelt werden.

Frage 4: Die Aktienmärkte werden durch einen massiven Zinsanstieg und geopolitische Entwicklungen belastet. Welche Risikoszenarien sollten Anleger im Auge behalten?

Jürgen Molnar: Der massive Zinsanstieg und geopolitische Entwicklungen belasten die Aktienmärkte. Bisher haben die Märkte kaum auf geopolitische Unsicherheiten reagiert, aber die Situation bleibt angespannt. Ein Eskalationsszenario im Nahen Osten oder eine aktive Einbindung der USA könnte jedoch erhebliche negative Folgen für die Märkte haben. Die aktuelle vorsichtige Stimmung der Anleger könnte weiteren Verkaufsdruck begrenzen.

Frage 5: Es gibt Anzeichen dafür, dass BASF seine Gewinnprognose erneut anpassen muss. Wie siehst du den Chemie-Giganten?

Jürgen Molnar: Die Anzeichen verdichten sich, dass BASF seine Gewinnprognose erneut senken muss, bedingt durch steigende Energiepreise und eine sich abschwächende Konjunktur. Anleger reagieren unterschiedlich auf solche Unsicherheiten, und die Auswirkungen auf den Aktienkurs hängen davon ab, wie viel bereits in den Kurs eingepreist ist. Historisch gesehen haben solche Warnungen unterschiedliche Marktreaktionen ausgelöst. Ein erneuter Warnschuss könnte sogar zu einer positiven Reaktion führen, wenn die Erwartungen bereits ausreichend gedämpft sind.