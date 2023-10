Fidelis New Energy lobt die Auswahl von ARCH2 als eines der nationalen Wasserstoff-Hubs

HOUSTON, 14. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Fidelis New Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich unabhängiger Kohlenstoffmanagement-Infrastrukturen, das sich auf schwer abbaubare Industrien und biogenes CO2 konzentriert, begrüßt die Auswahl des Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub (ARCH2) als eines der sieben von der US-Regierung im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act ausgezeichneten Hubs für sauberen Wasserstoff. Es wird erwartet, dass der Hub bis zu 925 Mio. USD an Bundesmitteln erhält, die mit bis zu 6 Mrd. USD an privaten Investitionen ergänzt werden und bis zu 20.000 Arbeitsplätze schaffen wird.