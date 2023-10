Volkswagen-Konzern verzeichnet starkes Wachstum: Neuwagenlieferungen steigen um 9,9% im September!

Der Volkswagen-Konzern hat im September erneut einen Anstieg der Neuwagenlieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet. Weltweit wurden in diesem Monat 830.600 Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert, was einem Anstieg von 9,9 Prozent gegenüber September 2022 entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres betrug das Wachstum insgesamt 10,9 Prozent, wobei insgesamt 6,75 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert wurden.Im Vergleich zum Vormonat hat das Wachstum sogar leicht zugenommen. Im August betrug der Anstieg nur 5,7 Prozent. Dies ist vor allem dem China-Geschäft zu verdanken, das zuletzt einen deutlichen Rückgang verzeichnete. Im September lagen die Auslieferungen dort nur noch 0,9 Prozent unter dem Niveau von September 2022.In Westeuropa und Nordamerika konnte der Konzern dagegen deutlich zulegen. Im September wurden in Westeuropa fast 20 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert, während es in den ersten neun Monaten insgesamt fast 25 Prozent mehr waren. In Nordamerika betrug der Anstieg im September 23 Prozent und insgesamt gut 13 Prozent in den ersten neun Monaten.Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass der Zuwachs vor allem auf den hohen Auftragsstau aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, der immer noch nicht abgearbeitet sei. Im Neuwagengeschäft, insbesondere bei Elektroautos, spüre man jedoch eine deutliche Kaufzurückhaltung. Die Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann, die auch für diesen Bereich im Gesamtkonzern zuständig ist, erklärte, dass der Auftragseingang hinter den Erwartungen zurückbleibe.Die starke Nachfrage nach Batteriefahrzeugen ist vor allem in Deutschland eingebrochen, nachdem die staatliche Förderung reduziert wurde. VW hat bereits angekündigt, die Produktion in seinem E-Auto-Werk in Zwickau zu reduzieren und 269 befristete Stellen abzubauen. Die Marke Volkswagen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr nur einen Anstieg von 4,5 Prozent bei den Auslieferungen. Im September betrug das Plus sogar nur 2,7 Prozent, während Audi und Seat/Cupra jeweils um mehr als 20 Prozent zulegten.Insgesamt konnte der Konzern zuletzt vor allem bei den Marken Audi (plus 16 Prozent in den ersten neun Monaten), Skoda (plus 18 Prozent), Seat/Cupra (plus 34 Prozent) und Porsche (plus zehn Prozent) starke Zuwächse verzeichnen. Die Kernmarke Volkswagen hingegen verzeichnete nur einen Anstieg von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 107,4EUR gehandelt.