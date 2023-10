Ölpreise explodieren nach Eskalation im Nahen Osten - Iran warnt vor Ausweitung des Konflikts

Die Ölpreise sind am Ende einer hektischen Woche stark gestiegen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg um 3,47 Dollar auf 89,47 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 3,48 Dollar auf 86,39 Dollar. Die Preise befinden sich damit auf dem Niveau nach dem Angriff der Hamas auf Israel zu Wochenbeginn. Der Preisanstieg wurde mit Bemerkungen des iranischen Außenministers begründet, der vor einer Ausweitung des Konflikts warnte, sollte die Blockade des Gazastreifens fortbestehen. Iran spielt eine Schlüsselrolle in dem Nahost-Konflikt, da das Land als Unterstützer der Hamas gilt und an der wichtigen Meeresenge von Hormus liegt, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten verläuft. Die Eskalation im Nahen Osten belastet laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) die Ölmärkte. Der Überraschungsangriff der Hamas auf Israel hat die Märkte verunsichert, da mehr als ein Drittel des weltweiten Erdölhandels auf dem Seeweg auf den Nahen Osten entfällt. Die IEA hält die Lage weiterhin gespannt im Blick und ist bereit, bei Bedarf zu handeln, um eine angemessene Versorgung der Märkte zu gewährleisten. Die Preise am Ölmarkt haben in dieser Woche deutlich geschwankt, da Marktteilnehmer versuchen, die Risiken der Auseinandersetzung zwischen Hamas und Israel einzuschätzen. Der Handel am Ölmarkt ist seit einigen Tagen sehr schwankungsanfällig, getrieben vor allem durch den Konflikt zwischen der Hamas und Israel sowie Äußerungen aus dem Opec+ Verbund. Das Risiko einer Ausweitung des Konflikts könnte jedoch gesunken sein, da Iran von dem Angriff überrascht worden sein soll. Neue Lagerdaten aus den USA sorgten nur für einen kleinen Dämpfer, da die Ölreserven überraschend und deutlich angestiegen sind.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 86,00USD gehandelt.