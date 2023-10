Goldpreis erreicht höchsten Stand seit September - Unsicherheit im Nahen Osten und Fed-Aussagen stützen Anstieg

Der Goldpreis ist am Freitag weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit Ende September erreicht. An der Rohstoffbörse in London stieg der Preis für eine Feinunze auf 1924 Dollar, etwa 55 Dollar mehr als am Vortag. Dieser Anstieg wird zum einen durch die hohe Unsicherheit nach dem Großangriff der Hamas auf Israel zu Wochenbeginn unterstützt. Israel hat daraufhin mit Luftangriffen im Gazastreifen reagiert und es mehren sich Hinweise auf eine bevorstehende Bodenoffensive. Die Attacke der Hamas verstärkt die Angst vor einem Übergreifen des Konflikts auf die für die weltweite Energieversorgung kritische Region Naher Osten. Zum anderen wurde der Goldpreis durch Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed gestützt, die signalisiert haben, dass die Leitzinsen nicht weiter steigen müssen, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Niedrigere Zinssätze sind im Allgemeinen positiv für Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Zwischen Ende September und Anfang Oktober war der Goldpreis noch deutlich gefallen, da die Kapitalmarktzinsen gestiegen waren. Der Goldpreis hatte daraufhin den tiefsten Stand seit März erreicht. Am Montag zog der Preis jedoch bereits deutlich an als Reaktion auf die Attacke der Hamas. Insgesamt zeigt sich, dass Anleger in ungewissen Zeiten vermehrt Gold kaufen, um sich abzusichern.In einer zweiten Anklage werfen die Staatsanwälte dem US-Senator Bob Menendez vor, im Auftrag der ägyptischen Regierung gearbeitet zu haben. Menendez, seine Frau und ein ägyptischer Geschäftsmann hätten sich zusammengeschlossen, um Menendez als Agent eines ausländischen Auftraggebers, nämlich der ägyptischen Regierung, fungieren zu lassen. Menendez hatte zuvor auf nicht schuldig plädiert und musste seinen Pass abgeben sowie eine Kaution hinterlegen. Bereits in der ersten Anklage wurde ihm vorgeworfen, politische Entscheidungsprozesse im Sinne der ägyptischen Regierung beeinflusst und im Gegenzug persönliche Vorteile erlangt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte bei ihm etwa 500.000 US-Dollar in bar gefunden sowie eine "Menge Gold". Über 20 demokratische Senatoren hatten Menendez zum Rücktritt aufgefordert.In den Kommentaren äußern sich einige Nutzer zum Goldpreis und zur Korruptionsanklage gegen Menendez. Ein Nutzer warnt davor, dass der Goldpreis nicht so hoch steigen wird, wie viele erwarten, und dass man abwarten solle. Ein anderer Nutzer ist der Meinung, dass Gold immer eine werthaltige Anlage sein wird, im Gegensatz zu Immobilien , die durch politische Entscheidungen an Wert verlieren können. Ein weiterer Nutzer weist darauf hin, dass der Goldpreis in der Vergangenheit bereits stark gestiegen ist und dass viele Notenbanken Gold als Absicherung nutzen. Ein anderer Nutzer äußert sich zur Korruptionsanklage gegen Menendez und kritisiert, dass gesetzliche Rentner keinen Inflationsausgleich erhalten, während Zahlungen an Pensionäre und Beamte finanziert werden.

Gold wird aktuell mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 1.928USD gehandelt.