Sartorius senkt Jahresprognose: Umsatzrückgang von 17% erwartet - Aktienkurs fällt um 6%

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat aufgrund eines rückläufigen Geschäfts in den ersten neun Monaten seine Jahresprognose gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von etwa 17 Prozent, während zuvor ein Rückgang im "niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich" erwartet wurde. Die operative Ebitda-Marge soll noch etwas über 28 Prozent erreichen, nachdem sie im Vorjahr bei 33,8 Prozent lag.Im Zeitraum von Januar bis September sank der Umsatz von Sartorius um 16 Prozent auf gut zweieinhalb Milliarden Euro. Das operative Ebitda fiel von gut einer Milliarde Euro auf 733 Millionen Euro. Die Sparte Bioprocess Solutions litt unter einem länger als erwarteten Lagerbestandsabbau nach dem Ende der Pandemie, niedrigen Produktionsniveaus bei einigen Kunden, dem Wegfall des Russlandgeschäfts und einer gedämpften Investitionstätigkeit von Kunden in China und den USA. Auch die Sparte Lab Products & Services verzeichnete eine verstärkte Kaufzurückhaltung in der Pharmabranche in diesen Ländern.Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Sartorius langfristig optimistisch und bestätigt seinen "grundsätzlich positiven mittel- und langfristigen Marktausblick". Das Unternehmen erwartet profitables Wachstum im Jahr 2024. Die Mittelfristziele werden derzeit überprüft und eine Aktualisierung wird Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben. Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate 2023 sollen wie geplant am 19. Oktober veröffentlicht werden.Die Aktien von Sartorius reagierten negativ auf die Nachrichten. Der Kurs der Vorzugsaktie des Unternehmens fiel um fast sechs Prozent. Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für Sartorius nach der Gewinnwarnung auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 405 Euro angegeben. Analyst Richard Vosser erwartet aufgrund der reduzierten Jahresziele des Unternehmens und der unsicheren Entwicklung in den Jahren 2024 und 2025 einen kurzfristigen Kurseinbruch von rund 10 Prozent.Die Gewinnwarnung von Sartorius wird voraussichtlich zu Kürzungen der Konsensschätzungen führen. Die genauen Auswirkungen auf das Unternehmen und den Aktienkurs werden sich jedoch erst in den kommenden Monaten zeigen.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 277,5EUR gehandelt.