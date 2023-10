Mutares präsentiert ehrgeizige Wachstumspläne: Umsatz von 10 Mrd. Euro und Jahresüberschuss von 200 Mio. Euro bis 2028

Die Mutares SE & Co. KGaA hat im Rahmen ihres Kapitalmarkttages 2023 ihre aktualisierte Strategie vorgestellt und neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2028 formuliert. Das Unternehmen plant ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 10 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss der Mutares-Holding von 200 Millionen Euro. Die ehrgeizigen Wachstumspläne basieren auf idealen Markt- und Konjunkturbedingungen sowie auf der Expansion nach China und in die USA. Mutares hat bereits eine neue Anleihe refinanziert und um 150 Millionen Euro aufgestockt. Zudem wurde das Portfolio um das Segment Retail & Food erweitert. Die globale Expansion soll durch die Eröffnung eines Büros in den USA im Jahr 2024 vorangetrieben werden. Die Dividendenstrategie wurde ebenfalls bekräftigt, mit einer Mindestdividende von 2 Euro pro Aktie und der Möglichkeit einer Bonusdividende in besonders erfolgreichen Jahren. Die Aktionäre sollen nachhaltig von den Wachstumsperspektiven profitieren.In einer separaten Mitteilung gab Mutares bekannt, dass das Unternehmen ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Gruppe abgegeben hat. Sofinter ist ein weltweit führender Anbieter von Industrie- und Versorgungskesseln und hat eine starke Positionierung im Segment der Abhitzedampferzeuger. Die Übernahme soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein und erhebliche Synergien innerhalb der NEM Energy Group schaffen. Mit der Akquisition stärkt Mutares das Segment Engineering & Technology. Sofinter erwartet einen Umsatz von über 250 Millionen Euro bis Ende 2023.Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding, die mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro und strebt bis 2025 einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro an. Der Konzernumsatz soll bis 2028 auf 10 Milliarden Euro ausgebaut werden. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

