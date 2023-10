PAION AG plant Bezugsrechtskapitalerhöhung mit 10 Mio. Euro - Zwei Investoren bereits an Bord

Die PAION AG, ein Specialty-Pharma-Unternehmen, plant eine vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von 10 Mio. Euro. Der Vorstand hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung, wie der Bezugspreis, die Anzahl der neuen Aktien und das Bezugsverhältnis, werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Oktobers 2023 beginnen, nachdem der Prospekt für die Bezugsrechtskapitalerhöhung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde.Zwei Investoren haben sich bereits zur Übernahme der Aktien verpflichtet. Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer Investitionsvereinbarung bereit erklärt, neue Aktien zum Bezugspreis in Höhe von bis zu 6 Mio. Euro zu erwerben. Nice & Green S.A., ein Schweizer Small/Midcap-Investor, hat sich ebenfalls verpflichtet, neue Aktien zum Zeichnungspreis für einen zusätzlichen Gesamtbetrag von bis zu 5 Mio. Euro zu erwerben. Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Beteiligung von maximal 19,9 % der Stimmrechte begrenzt. Darüber hinaus hat sich Humanwell zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen verpflichtet, abhängig von der Höhe der Beteiligung nach der Bezugsrechtskapitalerhöhung. Die PAION AG wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in ihre kommerzielle Infrastruktur und die Markteinführung von Byfavo in der Allgemeinanästhesie in Europa nutzen.Die PAION AG plant auch die Markteinführung der Produkte GIAPREZA und XERAVA in Europa. GIAPREZA ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock. XERAVA ist ein neuartiges Fluorcyclin zur Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.Die PAION AG und Humanwell evaluieren derzeit mögliche Bereiche für eine zukünftige Zusammenarbeit. Die PAION AG wird den Wertpapierprospekt nach seiner Billigung durch die BaFin auf ihrer Website veröffentlichen.

Die PAION Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 3,98EUR gehandelt.