Anleihemärkte auf dem Vormarsch: Aktienkurse steigen, doch wie lange noch?

Die Renditen an den Anleihemärkten haben am 6. Oktober ein Hoch erreicht und befinden sich seitdem in einer Gegenbewegung. Gleichzeitig haben auch die Aktienmärkte eine Kurserholung erlebt. Sinkende Anleiherenditen machen Aktien attraktiver, da sie eine Konkurrenz für Aktien darstellen. Ein Grund für die Kehrtwende am Anleihemarkt sind Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank, wonach der Leitzins nicht weiter erhöht werden muss. Eine Zinspause sei möglich, da die Finanzmärkte bereits in diese Richtung bewegen. Allerdings könnte eine weitere Leitzinsanhebung wieder auf die Agenda der Währungshüter rücken, wenn die Renditen am Anleihemarkt sinken. Die Preis- und Inflationsdaten sollten weiterhin genau beobachtet werden, um Hinweise auf die Notwendigkeit einer weiteren Leitzinsanhebung zu erhalten. Der Erzeugerpreisindex der USA für den Monat September ist höher als erwartet ausgefallen. Die Verbraucher in der Eurozone rechnen mittelfristig mit einer höheren Inflation. Daher ist das Potential für sinkende Zinsen und steigende Aktienkurse begrenzt. Beim Bund-Future setzt sich der Abwärtstrendkanal fort und es ist unwahrscheinlich, dass die Abwärtstrendkanäle nach oben gebrochen werden. Auch der Euro STOXX 50 und der Nasdaq 100 sind von Abwärtstrendlinien abgeprallt. Beim Nasdaq 100 handelt es sich möglicherweise um eine klassische ABC-Korrektur, die an der unteren Linie eines Aufwärtstrendkanals endete. Das Chartbild des Nasdaq 100 ist bullisher zu werten als das des Euro STOXX 50. Die Saisonalität spricht jedoch gegen steigende Kurse. Eine ABC-Korrektur kann sich zu einer ABCDE-Formation ausweiten, aber dies wird unwahrscheinlich, wenn die Kurse über das Hoch der möglichen Welle B steigen. Es wird daher derzeit nicht empfohlen, neue Trades auf den US-Technologieindizes einzugehen.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 8.180PKT gehandelt.