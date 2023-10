Glyphosat-Zulassung in der Schwebe: Keine Mehrheit für Verlängerung bis 2033

Kurz vor einer wichtigen Abstimmung zur möglichen Wiederzulassung von Glyphosat zeichnet sich noch keine Mehrheit für das Vorhaben ab. Bei einer Testabstimmung im zuständigen Fachausschuss gab es keine ausreichende Mehrheit für eine Erneuerung der Zulassung. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters bis Ende 2033 zu verlängern. Kritiker sehen im Einsatz von Glyphosat große Gefahren für die Umwelt, während die Hersteller dem widersprechen.Für eine qualifizierte Mehrheit bei der richtigen Abstimmung am Freitag braucht die EU-Kommission die Zustimmung von mindestens 55 Prozent der EU-Staaten, die gleichzeitig mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Sollte keine Mehrheit gefunden werden, muss in einem Berufungsausschuss erneut über die Frage diskutiert werden. Eine Mehrheit gegen eine Erneuerung der Zulassung gilt jedoch als unwahrscheinlich.Ende Juli hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eine Untersuchung zu Glyphosat veröffentlicht, in der sie keine inakzeptablen Gefahren, aber Datenlücken in mehreren Bereichen festgestellt hatte. Das Mittel soll unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden dürfen, um Risiken zu minimieren.Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) und andere Länder wie die Niederlande und Österreich sprechen sich gegen eine Erneuerung der Zulassung aus. Die Entscheidung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln solle wissenschaftlich fundiert und frei von politischen Stimmungen sein, so FDP-Fraktionsvize Carina Konrad.Die Europäische Kommission hat zunächst keine ausreichende Zustimmung der EU-Länder für eine erneute Zulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre bekommen. Bei einer Abstimmung gab es keine qualifizierte Mehrheit dafür. Die Aktie des Glyphosat-Anbieters Bayer war daraufhin leicht im Minus.Die Diskussion über die Zulassung von Glyphosat dreht sich unter anderem um die Frage, ob das Mittel krebserregend sein könnte und welche Auswirkungen es auf die Umwelt hat. Eine Untersuchung der Efsa hatte keine inakzeptablen Gefahren festgestellt, aber auf Datenlücken hingewiesen.Die EU-Kommission muss nun im November im Berufungsausschuss weiter über die Zulassung diskutieren. Änderungen an dem Vorschlag sind möglich. Wenn sich im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit findet, kann die Kommission eigenständig entscheiden.Die Entscheidung über die Zulassung von Glyphosat ist umstritten, da es sowohl Befürworter als auch Kritiker gibt. Die Debatte dreht sich unter anderem um die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Nahrungsgrundlage von Insekten, Vögeln und anderen Tieren.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 43,55EUR gehandelt.