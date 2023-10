Euro bleibt stabil bei 1,05 US-Dollar - Prognose für kommende Woche

Der Euro hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel kaum verändert und lag bei Kursen um die Marke von 1,05 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0524 Dollar festgesetzt. Belastet wurde der Euro bereits am Donnerstag durch Inflationsdaten aus den USA, die darauf hindeuteten, dass die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen weiter anheben könnte. Zudem investierten Anleger vor dem Wochenende in sichere Anlagen wie den US-Dollar.Am Donnerstag hatte der Euro seine Verluste ausgeweitet und notierte zuletzt bei 1,0532 Dollar. Die Inflationsdaten aus den USA wurden am Markt dahingehend interpretiert, dass die Fed weitere Zinsanhebungen vornehmen könnte. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent, während Volkswirte eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet hatten.Am Donnerstag notierte der Euro weiter über der Marke von 1,06 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0604 Dollar festgesetzt. Im Handel zwischen Euro und Dollar blieben starke Impulse aus, da keine entscheidenden Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. Am Nachmittag wurden jedoch Inflationsdaten aus den USA erwartet, die wichtig für die Geldpolitik der Fed sind.Am Freitag stabilisierte sich der Euro nach seinen Kursverlusten am Vortag etwas und notierte bei 1,0523 Dollar. Die Inflationsdaten aus den USA belasteten den Euro bereits am Donnerstag. Zudem wurden negative Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Im Handelsverlauf wurden weitere Wirtschaftsdaten erwartet, die möglicherweise weitere Bewegung in das Euro/Dollar Währungspaar bringen könnten.Die Prognose für Montag sieht eine Konsolidierung zwischen 1,05 und 1,06 vor. Am Dienstag könnten die Wirtschaftsdaten weitere Bewegung in das Währungspaar bringen. Für die gesamte Woche wird eine Spanne zwischen 1,0390 und 1,0610 erwartet. Eine weitere Schwäche des Euro könnte zu einem Bruch unter das aktuelle Jahrestief führen. Die Börsentermine für die kommenden Tage umfassen unter anderem Konjunkturerwartungen in Deutschland, Einzelhandelsumsätze in den USA und den Verbraucherpreisindex in der Eurozone.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 1,051USD gehandelt.