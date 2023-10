Europäische Erdgaspreise steigen weiter an - Verunsicherung durch Angebotsrisiken und Wetterprognosen

Die Preise am europäischen Erdgasmarkt steigen weiter an. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat kostete am Freitag bis zu 56,10 Euro je Megawattstunde (MWh), der höchste Stand seit Ende Februar. In den letzten Wochen ist der Preis um etwa 18 Euro oder rund 45 Prozent gestiegen. Die Preise werden durch Angebotsrisiken und Wetterprognosen beeinflusst, die auf niedrigere Temperaturen hindeuten. Die zeitweise Schließung eines großen Erdgasfelds im Mittelmeer, die schadensbedingte Schließung der Pipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland sowie das Risiko eines Streiks in der australischen Erdgasbranche sorgen für Verunsicherung. Hinzu kommt der Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und Israel. Trotz der jüngsten Zuwächse liegt der Preis für europäisches Erdgas immer noch deutlich unter dem Niveau, das er im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht hatte. Im vergangenen Jahr wurden zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig. Russland hatte seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt, weshalb Ersatz gefunden werden musste. Derzeit sind die europäischen Erdgasspeicher gut gefüllt.Die Union, der Stadtwerke-Verband VKU und die FDP fordern Nachbesserungen am geplanten Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) betonte, dass mit dem Gesetz eine Wärmeplanung in Kommunen systematisch und verbindlich umgesetzt werden solle. Dies sei ein zentraler Baustein bei der Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien. Der Ausbau der Wärmenetze solle vorangebracht werden. Der Bundestag beriet erstmals über einen Entwurf für das Gesetz zur Wärmeplanung, das das bereits beschlossene Gebäudeenergiegesetz ergänzen soll. Erst wenn eine Wärmeplanung vorliegt, sollen Eigentümer verpflichtet werden, mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien zu heizen, wenn ihre alte Erdgas- oder Ölheizung irreparabel defekt ist. Für Bestandsbauten soll eine kommunale Wärmeplanung der Dreh- und Angelpunkt sein. Großstädte sollen spätestens bis zum 30. Juni 2026 einen Wärmeplan erstellen, Städte unter 100.000 Einwohner bis zum 30. Juni 2028. Für kleine Gemeinden unter 10.000 Einwohnern soll es vereinfachte Verfahren geben. Die Union, die FDP und der Stadtwerke-Verband VKU sehen jedoch Verbesserungsbedarf und kritisieren unter anderem die knappen Fristen zur Vorlage einer Wärmeplanung und zu strikte Vorgaben für Biomasse im ländlichen Raum. Der VKU fordert außerdem eine Finanzierung des Fernwärmeausbaus mit 3 Milliarden Euro pro Jahr bis 2035 und eine Verlängerung der Frist für neue Wärmenetze bis 2027, um Investitionssicherheit zu gewährleisten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer