Schwankende deutsche Bundesanleihen: US-Inflationsdaten beeinflussen Renditen

Deutsche Bundesanleihen waren in dieser Woche starken Schwankungen ausgesetzt. Am Donnerstag gerieten sie nach anfänglichen Gewinnen unter Druck. Der Euro-Bund-Future, der als Richtwert für die Anleihen gilt, fiel um 0,53 Prozent auf 129,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,78 Prozent, liegt aber immer noch deutlich unter dem 12-Jahres-Hoch von 3,02 Prozent, das in der vergangenen Woche erreicht wurde.Die steigenden Renditen wurden durch die Veröffentlichung von US-Inflationsdaten für September beeinflusst. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent, während Volkswirte eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet hatten. Diese Daten wurden am Markt dahingehend interpretiert, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen weiter anheben könnte, um die Inflation zu bekämpfen. Volkswirt Daniel Vernazza von der Bank Unicredit schrieb, dass die Inflation nur noch langsam sinke und zusammen mit dem stärkeren Arbeitsmarktbericht am Freitag bedeute dies, dass die Fed bei einer der beiden verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr noch eine Zinserhöhung vornehmen könnte.Zum Wochenausklang waren deutsche Bundesanleihen hingegen gefragt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,80 Prozent auf 129,85 Punkte und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,71 Prozent. Marktteilnehmer erklärten die rege Nachfrage nach sicheren Anlagen mit der trüben Stimmung an den Aktienmärkten und der Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel.Am Donnerstag gaben deutsche Bundesanleihen anfängliche Gewinne ab und drehten in die Verlustzone. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 129,69 Punkte und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,73 Prozent. Die Unsicherheit wegen des Konflikts zwischen der Hamas und Israel stützte jedoch weiterhin sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere.Am Donnerstag stiegen deutsche Bundesanleihen weiter an. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,18 Prozent auf 130,09 Punkte und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,69 Prozent. Die US-Geldpolitik sorgte in den vergangenen Tagen für Zinsdruck, da mehrere hochrangige Notenbanker das Ende der Leitzinsanhebungen andeuteten. Die zuletzt gestiegenen Kapitalmarktzinsen erleichtern der US-Notenbank den Inflationskampf. Die Inflationsdaten für September, die am Donnerstag in den USA veröffentlicht wurden, sind wichtig für die Geldpolitik der Federal Reserve. Die Teuerung ist tendenziell gesunken, hat aber zuletzt wieder etwas angezogen.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 129,8EUR gehandelt.