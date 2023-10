Der Energieversorger EnBW plant, in Zukunft Batteriespeicher in neu geplante Solarparks einzubauen. Damit ist EnBW das erste Energieunternehmen in Deutschland, das standardmäßig auf solche Speicher in Solarparks setzt. In den nächsten ein bis zwei Jahren will das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen, um dieses Vorhaben umzusetzen. Durch die Verwendung von Batteriespeichern kann der Ökostrom flexibler und unabhängig von wetterbedingten Schwankungen ins Netz eingespeist werden. Der Strom kann zwischengespeichert und je nach Bedarf und Nachfrage ins Netz eingespeist werden. EnBW hat bereits Batteriespeicher an Solarpark-Standorten in Brandenburg und Rheinland-Pfalz installiert. Das Unternehmen baut und betreibt seit 2008 Solarparks in Deutschland. Es wird geprüft, ob bereits bestehende Solarparks nachgerüstet werden können. Dabei will sich EnBW zunächst auf seine eigenen Solarparks konzentrieren, also solche ohne Beteiligungsgesellschaften. In Deutschland betreibt EnBW 35 Solarparks, davon allein 20 in Baden-Württemberg. Eine Nachrüstung ist nur möglich, wenn eine separate Baugenehmigung vorliegt und ausreichend Fläche vorhanden ist. Ähnliche Überlegungen gibt es auch für die Ausstattung von Windparks.EnBW hat den Gläubigern des insolventen Biogashändlers BMP Greengas ein Übernahmeangebot vorgelegt. Das Unternehmen hat auf einer Gläubigerversammlung ein verbindliches Angebot zur Finanzierung des Insolvenzplans abgegeben. Mit dem Angebot soll eine gute Lösung für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten gefunden werden und dem Unternehmen eine Fortführungsperspektive geboten werden. Zur Höhe des Angebots wurden keine Angaben gemacht. Eine Abstimmung darüber steht noch aus. BMP Greengas ist einer der größten Händler von Biomethan in Deutschland und befindet sich seit August in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. EnBW nennt Marktverschiebungen und den Krieg in der Ukraine als Gründe für die Insolvenz, da diese es dem Unternehmen unmöglich gemacht hätten, vertraglich vereinbarte Mengen an Biomethan zu liefern. BMP Greengas ist bereits eine Tochtergesellschaft der Erdgas Südwest GmbH, an der EnBW 79 Prozent der Anteile hält. Aufgrund eines laufenden Restrukturierungsverfahrens kann die Erdgas Südwest GmbH kein eigenes Übernahmeangebot abgeben.

